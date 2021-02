A distanza di 3 settimane dal primo bigliettino segreto, oggi Rosalinda Cannavò ha anche scritto una lettera al suo Andrea Zenga. L’attrice siciliana dice di essere timida (i veri timidi non vanno al GF Vip) ed ha quindi affidato ad un pezzo di carta le sue dolci parole per quel belloccio del figlio di Walter Zenga.

“Parole scritte nero su bianco, un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quei tuoi occhi così trasparenti, un po’ perché sin dall’inizio un bigliettino fu l’inizio di tutto. L’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare perché nulla di così unico e speciale aveva mai travolto la mia vita. Non mi hai colpito dal primo istante nonostante l’oggettività della tua bellezza ma è stato il tempo passato con te che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione, la tua eleganza, la tua profonda intelligenza e i tuoi valori, tutte cose che ho sempre cercato in un uomo”.