Il loro amore è sbocciato nell’ultimo mese di GF Vip 5 e va avanti a gonfie vele. Fuori dalla casa di Cinecittà Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono inseparabili. Ma tra dediche d’amore e dirette con i fan è spuntato un gossip davvero “pungente e cattivello” sul loro conto. Un account Twitter famoso per aver dato molte anticipazioni sul GF Vip, in questi giorni ha rivelato che tra Andrea Zenga e Rosalinda potrebbe esserci un terzo incomodo. Non solo, secondo ‘Agent Beast’ il figlio di Walter Zenga potrebbe tornare a Temptation Island, ma nelle vesti di tentatore!

“Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager di Zenga avrebbe ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura la smentita a breve). Andrea vorrebbe qualcosa di più ambizioso ma non è esclusa la possibilità di una risposta affermativa alla fine. Sipario chiuso, luci spente: il dietro le quinte degli Zengavò. Vi avevo parlato di un 3° incomodo; c’è un’altra donna nella vita di Zenga? Sembrerebbe di sì. Si vocifera che questa signora sia molto conosciuta nel suo settore e che abbia letteralmente perso la testa per Zenga. Ovviamente non posso rivelarne l’identità ma vi racconterò ulteriori dettagli. P.s. Giuliano non è sparito”.

Onestamente a me pare tutto surreale, anche perché la partecipazione a Temptation Island come coppia è stata categoricamente smentita dalla Cannavò e Zenga, figuriamoci se vedremo lui come tentatore.



Andrea Zenga e il suo ritorno alla normalità.

“Sono un ragazzo fin troppo con i piedi per terra, per questo ho continuato a lavorare come facevo prima di entrare nella casa. Parallelamente al mio lavoro di agente immobiliare, collaboro con diverse aziende del mondo dell’abbigliamento e del lifestyle. – ha dichiarato Andrea a La Gazzetta dello Sport – Ovviamente i miei impegni sono aumentati e di questo non posso che ringraziare tutto il pubblico che continua a mostrarmi un affetto davvero impagabile. Spero in futuro, diciamo che è questo il mio piccolo sogno proibito, di poter lavorare in televisione come opinionista… ovviamente calcistico”.

Comunque ho capito che continueranno a parlare dei nostri che vanno a Temptation fino a quando non inizierà 😂#zengavó — Aly💋 (@DKFam_4life) April 1, 2021