Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono sempre più vicini. Ieri notte dopo i limoni a letto i due si sono infilati sotto le coperte. Sono bastati pochi minuti di coccole e qualche movimento (che potrebbe essere dovuto a qualsiasi cosa, anche delle carezze) a scatenare il caos su Twitter.

C’è chi ha accusato l’attrice siciliana di non avere rispetto per il suo ex, chi si è detto sicuro di quello che stava accadendo sotto le coperte e anche chi ha insultato la ragazza dandole della poco di buono. Per fortuna tanti fan della Cannavò l’hanno difesa dagli attacchi più volgari.

Ma tutti quelli scandalizzati per due movimenti di coperte (che possono essere tutto come nulla) da parte degli #Zengavo, quali problemi hanno?#tzvip #gfvip — Mood (@GfvipMood) February 21, 2021

Ma quelli che si scandalizzano di quello che sarebbe successo sotto le coperte tra #zenga e #rosalinda? Secondo me sono gli stessi che avrebbero voluto la stessa scena con #dayane . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #gfvip — lacricri 🌊🐭 ♈️ 📺 profilo desalvinizzato (@mel_cri) February 21, 2021

Quello che lei fa o non fa sotto le coperte non è affar vostro. Non è affar vostro neanche pensare a 🦅 fuori, che mi sembra l’ultimo a poter parlare visto come la trattava.

Smettete di insultare una ragazza perché vi siete ingrifat* sulla ship saffica. Fate ridere. #Zengavo — Laura 🐍 (@a_laurad) February 21, 2021

Premesso che certe offese non sarebbero giustificabili nemmeno se Rosalinda e Andrea Zenga si fossero dati alla pazza gioia davanti alle telecamere, ma a maggior ragione sono insensati visto che – per quanto ne sappiamo – potrebbero essersi solo accarezzati o limonati. Nel 2021 è davvero avvilente leggere insulti sessisti ad una ragazza che ha come unica colpa quella di aver passato un momento di tenerezza/intimità con il proprio compagno.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sotto le coperte: i video.