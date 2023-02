Andrea Zenga e Rosalinda pronti a diventare genitori: “Poi il matrimonio”

Il Grande Fratello Vip è stato una svolta per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Se lui ha ricostruito il legame con il padre ed ha trovato l’amore, lei ha ripreso il vecchio nome, smascherato un sistema, lasciato il vecchio fidanzato e costruito una nuova storia d’amore.

Andrea Zenga e Rosalinda: “Siamo pronti a diventare genitori”.

A distanza di due anni dalla loro partecipazione al GF Vip Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno tirato le somme. I due oggi da Silvia Toffanin a Verissimo hanno parlato dei loro piani per il futuro. L’attrice e il compagno sognano di diventare presto genitori e anche di sposarsi.

“Il Grande Fratello Vip ci ha cambiato la vita. – ha detto Andrea – Oltre al rapporto ritrovato con mio padre ho trovato l’amore. Se pensiamo di avere dei bambini? Certo! Io vorrei tanto una bambina, speriamo sarà femmina. Il mio sogno sarebbe avere una figlia, ma va bene tutto. Sento che è la donna giusta e vorrei che fosse la madre dei miei figli. Poi verrà anche il matrimonio più in avanti. Sposarci è una cosa a cui penseremo dopo. Mia mamma non vede l’ora di diventare nonna. Giorno dopo giorno costruiamo le basi per un futuro insieme. Cresciamo insieme e mi auguro che continui tutto così. Voglio crescere con lei e restare così affiatati. Con mio papà le cose vanno molto meglio. Non ci concentriamo più sul passato che non c’è stato. Pensiamo alle cose in comune e a viverci il presente per costruire un bel futuro. Sono felice della piega che hanno preso le cose. Adesso andiamo anche spesso insieme allo stadio”.

Rosalinda si è detta d’accordo con il fidanzato: “Io e lui ci amiamo così tanto e anche io ringrazio il GF per quello che mi ha dato. Il matrimonio è importante, ma non è quello che definisce una famiglia. Noi nel nostro piccolo siamo già una famiglia. Quello sarà un in più. Roby vuole proprio diventare presto nonna, ce l’ha proprio detto esplicitamente. Mi sono trovata subito bene nella famiglia di Andre. In Roberta ho trovato anche un’amica, mi confido e ci diciamo tantissimo“.