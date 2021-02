Dopo il Tommaso Zorzi Late Night Show Rosalinda Cannavò ha litigato nuovamente con Dayane Mello, ma alle 3 di notte è andata a letto e si è fatta consolare dal suo Andrea Zenga. I due hanno limonato per più di un’ora e tra un bacio e l’altro si sono fatti delle confessioni.

L’attrice ha dichiarato al figlio di Walter Zenga di averlo scelto e di aver fatto un passo importante con lui, visto che ha detto addio ad una storia di 10 anni.

“Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito. Ti devi lasciare andare Andrea ed accoglierlo. a vita è una ed è bello vivere queste emozioni, è fortuna. Tu e io proviamo questo e siamo fortunati. Secondo me è anche destino sai?! Sai che io sono molto credente e in certe cose ci credo, hai visto che prego sempre. […] Mi piace coccolarti e farti stare bene”.

Andrea Zenga non si è sbilanciato troppo, ma ha ammesso di provare un sentimento per la gieffina: “Te l’ho detto, che è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi“.

La principessa delle favole Ares ha anche chiesto una conferma al suo principe: “Comunque ti è piaciuto più il mio bacio o quello con Dayane“. Ovviamente Andrea Zenga ha risposto che il limone migliore l’ha dato Rosalinda.



Stavano riparlando di D

R: si scatenerà il macello ma non me ne frega niente, tanto ti piace di più il mio bacio

Z: ma tanto tanto tanto di più

E si baciano 🤢

Deve sempre prima pensare a D per limonarselo?#exrosmello #rosmello — bhechedire26 (@AP94S) February 18, 2021

Adua a Zecca: “Io sono stata 5 mesi senza avvicinarmi a nessuno… non ho provato per nessuno qui dentro quello che ho provato per te…” 18 dicembre allucinazione di massa!!!

Anzi 5 mesi di allucinazioni!!!#Rosmello #ExRosmello pic.twitter.com/9xDGqMqQQR — Rawen Rannou (@GRawen1) February 18, 2021

Il primo bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda.