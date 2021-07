La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata durante le ultime settimane del GF Vip 5. I due ragazzi ormai stanno insieme da 5 mesi e il loro rapporto va avanti a gonfie vele. A quanto pare tutto procede al meglio anche sotto le lenzuola. A raccontarlo sono stati i diretti interessati, che sull’ultimo numero di Chi (da oggi in edicola) hanno fatto delle confessioni intime. L’attrice delle fiction Ares ha detto che dopo ogni rapporto ama fare le coccole per ore al suo Andrea Zenga, che invece ha sempre bisogno della pausa sigaretta.

“Dopo l’amore io sono una da coccole anche per ore e ore. – ha raccontato Rosalinda a Chi – Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si stacca. Sotto le coperte va tutto bene. In tutte le salse, usi la fantasia in questa mia risposta. Sono anche pro all’uso di toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere”.

Andrea Zenga: “Siamo passione pura”.

Anche il figlio di Walter Zenga ha parlato di quello che accade in camera da letto con la fidanzata: “Cosa faccio dopo? Non scappo dopo i rapporti. Però ho bisogno dello stacco sigaretta. Una sorta di pausa di riflessione, gli uomini sicuramente mi capiranno. In questo aspetto intimo è tutto ok, sarebbe grave se dopo 5 mesi dovessimo avere dei bassi. Lei mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sangue lo stesso. Io però la preferisco in mutande. Se devo proprio decidere la vorrei in culotte“.

E comunque… beata Rosalinda!