Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati ospiti della settima puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi e fra un ricordo e l’altro del Grande Fratello Vip hanno risposto anche ad alcune domande piccanti sulla loro vita privata.

I due, nonostante l’imbarazzo, si sono messi in gioco ed hanno svelato che fra loro c’è molta passione e che a letto la Cannavò è “più Rosalinda che Adua”, questo perché “Adua è più frigida, Rosalinda è sicula”. La posizione che lei preferisce per manifestare al meglio il suo essere sicula è quella della cowgirl, ovvero lui a pancia in su e lei sopra. Mentre il primo limone lontano dalle telecamere se lo sono dati la sera della eliminazione di lei, in camera d’hotel. “Da 1 a 10 voto 11 quel bacio”.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non escludono un nuovo reality

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al momento non convivono (ma è come se lo facessero, dato che stanno un po’ da uno ed un po’ dall’altra), promozioni su Instagram a parte non stanno lavorando (anche se lei ha puntato le audizioni di un musical su Pretty Woman) e degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sentono solo Andrea Zelletta, Matilde Brandi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Di tutti gli altri hanno perso le tracce.

La coppia non ha escluso di partecipare ad un nuovo reality: entrambi farebbero Temptation Island (anche se lui l’ha già fatto in coppia con l’ex fidanzata, Alessandra Sgolastra) e L’Isola dei Famosi.

“Se volete metto una buona parola con Ilary per il prossimo anno, tanto Andrea mangia già tutti i giorni riso in bianco è abituato”.

Gli autori del reality, nel dubbio, prendono nota.