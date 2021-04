Finito il GF Vip e le relative ospitate a Live e Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono tornati alla vita “normale”. Lui a RTL ha rivelato di aver ripreso il lavoro che aveva iniziato lo scorso ottobre, quello di agente immobiliare. L’ex gieffino ha anche presentato in famiglia al sua ragazza.

“Sono tornato al lavoro di agente immobiliare. Era quello che avevo iniziato a fare ad ottobre quando dalle Marche mi ero trasferito a Milano. E ho ripreso volentieri a fare questo lavoro. Cosa mi dicono le persone quando mi riconoscono durante il lavoro? Mi è capitato, sì. Fa un po’ strano anche da parte mia essere riconosciuto e tu devi comunque mantenere la serietà da agente immobiliare. Se è calato il mercato immobiliare? No, è un mercato che ancora va. L’amore va alla grande, ancora meglio fuori. Com’è andata la presentazione in famiglia? Per quanto mi riguarda benissimo, non vedevo l’ora di farle vedere Osimo. Le ho fatto conoscere mamma e i miei fratelli che sono già innamoratissimi di lei. Abbiamo ufficializzato la cosa”.

Non solo la famiglia di Andrea Zenga, anche Gabriel Garko approva questa coppia:”Non dico che ci sentiamo tutti i giorni però quasi, è un rapporto fantastico, di un’amicizia… per me è come un fratello. – ha detto Rosalinda a RadioGossipNews – A lui piace tantissimo Andrea Zenga quindi è felice per me, per noi“.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ribadiscono il loro no a Temptation Island.

Il figlio di Walter non vorrebbe tornare a Temptation Island: “Abbiamo già smentito la cosa. Fino a questo momento, nessuno ci ha chiamato e staremo qui a casa. Sarei molto geloso. Diciamo che mi è bastata una sola volta e anche io non voglio rischiare“. Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Rosalinda: “Se dovessero chiamarci sarei gelosissima! Io sono siciliana”.