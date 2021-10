Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno finalmente commentato la frecciatina di Jessica Selassié, che aveva etichettato l’attrice come una delle concorrenti più false del reality. “Della scorsa edizione mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. Ad esempio una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò, no per nulla. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro“.

Jessica Selassié sparla di Rosalinda Cannavò: “Falsa ha sempre recitato” https://t.co/abvCKM1M8F #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 7, 2021

Ospite a Casa Chi, Andrea Zenga ha esordito dicendo di non vedere l’ora di ammirare le Princesses intervistate da Rosalinda Cannavò che ha a sua volta commentato: “Anche io non vedo l’ora!“.

“Non vedo l’ora di vedere la puntata dove saranno invitate a Casa Chi, ma [quello che ha detto Jessica su Rosalinda, ndr] mi sembra un giudizio molto superficiale: il più superficiale” – ha commentato Andrea Zenga – “Il percorso di Rosalinda credo che sia stato uno dei più veri e dei più sinceri del Grande Fratello Vip. E’ quella che si è messa in gioco di più. Questa è la classica critica falsa ed è un giudizio superficiale. Rosy io la apprezzo in ogni suo talento, sa fare un po’ tutto. Le princess non mi piacciono, ma questo è scontato”.

Ed anche noi, a questo punto, non vediamo l’ora di vedere le Selassié intervistate a Casa Chi dall’ex Adua Del Vesco.



