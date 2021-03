La storia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata da poco più di un mese, ma procede a gonfie vele. I due ragazzi in un’intervista concessa a Casa Chi hanno parlato della loro convivenza e dei progetti futuri. L’attrice delle fiction Ares ha anche fantasticato di un matrimonio e dei figli.

“Stiamo molto bene, rinchiusi dentro casa, ma è tutto ok davvero. la convivenza sta andando molto bene in realtà. Ci stiamo vivendo nel quotidiano e questa è una bella prova. […] In realtà io mi sono sempre immaginata mamma. Ho molto senso materno, vorrei diventare presto mamma. Sicuramente entro i 30 anni mi vedo con un figlio. In questo momento penso al lavoro e forse è un po’ prematuro pensare a dei figli. Ricordiamoci che la nostra storia è nata da poco tempo. Il matrimonio? Come testimone di nozze? vorrei sicuramente Gabriel Garko, mia sorella e anche Patrizia”

E speriamo che dopo tutte le favole fake in cui Rosalinda ha recitato, questa storia reale abbia un lieto fine.

Secondo il settimanale Chi Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò potrebbero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. La coppia però ha smentito la notizia proprio a Casa Chi.

“Sì sappiamo che tra poco comincia TemptationIsland. Lo guarderemo da casa. Andrea è vero che l’ha fatto, ma non credo sia il nostro caso in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco, quindi mi sembrerebbe prematuro andare in un programma così. Adesso no, ma in futuro non si sa. Non saremo in questa edizione, questo è certo! Nella prossima non lo sappiamo ma in questa sicuramente no. Vedremo in quelle prossime, io parlo di quella che va in onda quest’anno”.