Qualche settimana fa un noto profilo Twitter “Agent Beast” ha insinuato che nella coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ci sia una terza incomoda (una facoltosa donna matura). Secondo l’account che spesso ha fornito anticipazioni dettagliate sul GF Vip, i due ex gieffini non starebbero nemmeno insieme e la loro storia sarebbe una sorta di farsa. In una recente diretta l’attrice de L’Onore e il Rispetto ha riso su questi rumor.

“Ormai sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa c’è sempre un modo per essere attaccati. Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo. Non hanno il coraggio di dirle in faccia le cose, ma solo con account fake. La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto“.

Anche Andrea Zenga l’ha presa a ridere: “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere, bò“. Il figlio di Walter aveva anche smentito la sua partecipazione a Temptation Island (nelle vesti di tentatore).

Mi pare ovvio che si tratti di uno scoop ciofeca, anche perché se Andrea Zenga fosse l’amante di una ricca signora di mezz’età non sarebbe costretto a fare l’agente immobiliare e soprattutto non si accontenterebbe di certo di stare in un piccolo bilocale (in affitto). Che piacciano o meno, a me sembra che questi due ragazzi (così come Pierpaolo e Giulia) si vogliano davvero bene. l’amore può nascere a Uomini e Donne, perché non al GF Vip?!

La diretta di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

