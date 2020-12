Andrea Zelletta negli ultimi giorni si è lamentato spesso delle poche attenzioni che riceve da Tommaso Zorzi. Il ‘Croccantino’ ieri ha affrontato il 25enne e gli ha chiesto come mai non lo fila di striscio (qui il video).

“Come mai l’ho fatto? Allora, ci sono dei momenti che magari tu mi chiami, non è che mi aspetto, anzi, mi aspetto un passo in più. Mi chiami solo per chiedermi il coso per tagliare le unghie. Avere questo muro, mi dà fastidio e fa strano. Mi dispiace perché io non ho mai speso una parola negativa nei tuoi confronti. Questo perché c’è una stima talmente profonda e importante.

Quando trovo questa corazza, mi dico: ‘Sarà che non se ne frega un cavolo e non ha pensieri da scambiare con me, magari discorsi più intimi e privati o voglia di fare una chiacchierata’. Tu fai dei nomi di chi è importante per te e degli altri ti interessa poco.Il resto fai terra bruciata e mi chiedo perché. Penso che hai così tanto con Francesco e niente con me. C’è tanta distanza. Invece io credo che tra me e te potrebbe esserci qualcosa in più.

Anche quando mi hai nominato, ci sono rimasto molto male devo dirtelo. Ma non l’hai ancora capito? Quando ti ho tagliato i capelli non era mica perché voglio diventare parrucchiere. Oppure quando mi sono messo a pelare le patate con te, non voglio mica pelare patate nella vita. L’ho fatto per cercare dei piccoli momenti con te. Eppure non cogli mai questo. Mi sembra quasi come se non te ne freghi nulla”.