Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta è davvero altalenante, i due all’inizio del GF Vip sembravano andare abbastanza d’accordo anche se l’influencer milanese più volte si era lamentato di non avere molto in comune con il coinquilino e gli altri maschi della casa. Negli ultimi giorni però le cose sono precipitate, Tommaso ha minacciato almeno 2 volte di abbandonare la casa a causa dei suoi attacchi di ansia e Zelletta (alle sua spalle) l’ha attaccato anche in maniera piuttosto vivace.

“Ma la smettesse. Poi questo ripete ‘io sono lì, io sono così’, vuoi andare? Quella è la porta. E basta, perché io mi rompo il ca”.

Per poi cambiare decisamente atteggiamento tutte le volte che si trovava davanti a Zorzi. Così le fan del 25enne hanno fatto un video montaggio che racconta in meno di 2 minuti il bislacco comportamento di Andrea nei confronti di Tommaso.

PROSSIMAMENTE AL CINEMA: Andrea Zelletta – Il comodino coraggioso.

Coraggioso soprattutto con Tommaso Zorzi.#GFVip pic.twitter.com/AzUdn5Ah3y — Juli 🍿 (@juliearockstar) October 17, 2020

Dopo la puntata di venerdì sera in cui Zorzi l’ha pure nominato, Andrea ha cercato di riavvicinarsi al coinquilino e qualcuno l’ha accusato di averlo fatto per strategia. L’ex tronista ha anche voluto parlare con “l’amico” per appianare le loro divergenze.

“Ma a me stai davvero simpatico, ci sono solo state incomprensioni. […] Tommy alla fine tu 6 giorni su 7 sei uno spasso incredibile. C’è poi quel giorno che uno deve dosare la parola, ma tutto ok. GF, date le ore di sonno a Tommy”.

La sorella di Tommaso e il video su Andrea Zelletta.

GAIA ZORZI SORELLA DI TOMMASO CHE RISPONDE A NATYPARAGONI PER LA LITE TRA ANDREA E TOMMASO E IN PIÙ… 🍿 SIAMO CON TE GAIETTA. #GFVIP pic.twitter.com/qlCbkpzBLG — ChuckBassSun (@chuckbassSun) October 18, 2020