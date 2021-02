Il rapporto tra Dayane Mello e Andrea Zelletta è da sempre complicato. Nonostante la modella abbia spesso detto di voler bene al bel pugliese, lo scorso dicembre ha sganciato una bomba sul presunto tradimento di Natalia Paragoni. Da quel momento Croccantino non si è più fidato della coinquilina. Venerdì notte Andrea Zelletta ha fatto notare a Rosalinda e Zenga che Dayane ha sparlato di Giulia e poi è tornata ad essere la sua bff, così come ha criticato duramente la Ruta, per poi farci comunella nella sua ultima settimana nella casa.

“Dyane ha una situazione familiare che sappiamo e su questo la stimo e le voglio anche bene. Le sono stato vicino e le starò vicino anche in futuro. però in alcuni atteggiamenti del percorso ha fatto delle robe da follia. Non solo stasera, ma anche le cose che ha detto su di me. Non vorrei tornare indietro, però dai…

Ne ho sentite di ogni. Poteva evitare anche stasera, ma poi questa settimana che ha messo zizzania. Andava da Maria Teresa a dire le cose quando la scorsa settimana era la prima a fare certe cose e anon sopportarla. Dai, ste cose si vedono o le vedo solo io? Dai cavolo. Io ho nominato sempre Maria Teresa, ma l’ho sempre detto e sono stato coerente. Dicevo sempre che certe cose non mi tornavano cavolo dai. Però no, dopo divento pazzo e mi escono fuori dalla bocca cose che non voglio dire. Fino alla settimana ne diceva di ogni su Maria Teresa. Cambiare idea è così facile per lei?! […] Non mi piace il gioco che sta facendo”.