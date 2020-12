Da qualche anno Maria De Filippi e la redazione che tutto sa (o quasi) hanno vietato ai tronisti di usare Instagram. Andrea Zelletta ieri pomeriggio però ha svelato di aver continuato a spiare le sue corteggiatrici da un profilo fake che si era creato dopo il suo arrivo a Uomini e Donne. Non solo, il ‘Croccantino’ (che nei giorni scorsi se l’è presa con un autore) ha anche aggiunto che quasi tutti i tronisti usano account falsi per monitorare quello che fanno le loro pretendenti.

“Ho avuto il profilo fake per 4 mesi quando facevo U&D. Mi avevano tolto il vero account e io da furbo ne ho fatto un altro. Volevo controllare le mie corteggiatrici. Scusate ma volevo controllare cosa facevano, dove andavano, le loro stories. Guardate che lo fanno tutti i tronisti, si creano profili finti e spiano tutto. Ci sono corteggiatori e corteggiatrici che mandavano messaggi nelle stories, tipo una canzone o una dedica carina, ma se la redazione se ne accorgeva faceva togliere tutto. Io comunque spiavo tutto, anche gli avvistamenti dei fan ecc. Raga controllavo tutto, anche a chi mettevano i like le corteggiatrici.

Feci una scenata a Natalia e vidi che mise 8 like a dei maschioni bellissimi. Adesso non uso più i fake, non la spio nemmeno. Certo, se venissi a sapere che ha messo like a bei ragazzi sconosciuti ci resterei di stucco, però se già sono miei amici o suoi va bene”.