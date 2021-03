Andrea Zelletta ai microfoni di Casa Chi ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e del suo futuro con Natalia Paragoni, la sua compagna scelta a Uomini e Donne.

A domanda diretta: “se fossi entrato single di chi ti saresti invaghito?” Andrea Zelletta ha non-risposto:

Mentre, in merito ad una sua eventuale partecipazione a Temptation Island, è stato categorico.

“Io e Natalia a Temptation Island? Lei ha 23 anni ma è una vera donna, ha veramente un carattere importante e strong. Si sa fare rispettare ed è molto incisiva in qualsiasi cosa fa. Io amo tutti gli autori di Temptation Island e adoro il programma da vedere però ti dico la verità… no! Natalia è un fuoco incandescente e l’avete visto alle Iene. Non mi sarei immaginato questa reazione altrimenti non avrei fatto lo scherzo, da pazzi! Però ti dico che è stata una reazione forte, magari con il senno di poi avrei stoppato un attimino prima lo scherzo perché vederla stare male mi ha stretto il cuore, devo dirti la verità”.