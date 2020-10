Busta gold choc per Andrea Zelletta e a presentargliela è la redazione di DiPiù Tv, che è stata contattata da una ragazza che fa parte del passato (e forse non solo) del modello. Alice Fabbrica ha scritto al settimanale per raccontare della sua breve storia con il bel pugliese, la 23enne ha rivelato di aver frequentato (5 anni fa) per qualche tempo Zelletta, anche se all’epoca lui era impegnato.

“Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. – si legge su DiPiù Tv e riporta BICCY.IT – La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato.

Non è finita qui, perché Alice (che ha partecipato a Ciao Darwin, Saranno Isolani e U&D) ha dichiarato di aver ricevuto anche nei mesi scorsi dei messaggi di Andrea Zelletta che le chiedeva di incontrarlo.

“Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. Così stanca del suo atteggiamento l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì, le donne capiscono uno dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento i ragazzi già fidanzati“.

Non oso immaginare la reazione di Natalia Paragoni quando leggerà questa intervista di DiPiù Tv.

Andrea riesce ad incontrare finalmente Natalia… a debita distanza… ma l’amore è sempre più forte. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/VVnkCzBuZt — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2020

Hanno preso nel cast Zelletta per avere una sfuriata di Natalia e invece neanche quella. Andrea può uscire, AU REVUÀ a mai più #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 19, 2020

Karina attacca Alice Fabbrica, la “ex” di Andrea Zelletta.

Karina Cascella si scaglia contro Alice Fabbrica: “Lei ritocca le foto eccessivamente”

Voi che ne pensate? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/dxT86UwJFT — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 5, 2020

Fonte: DiPiù Tv, intervista di Raffaella Ponzo.

Ph: @michelemassafra