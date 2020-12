Andrea Zelletta sarebbe pronto a lasciare in diretta nazionale Natalia Paragoni se il tradimento a Capri (smentito da lei, ma che gli ha riportato Dayane Mello) dovesse rivelarsi vero. A confessarlo è stato Croccantino in Confessionale.

“Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”.

La lettera scritta per ripicca da Natalia ad Andrea il giorno di Natale le si è così rivoltata contro con la parte del manico del coltello passata in mano a Zelletta. La Paragoni quando era a Capri ha davvero tradito Andrea, come riportano numerosi voci giunte alle orecchie della Mello, oppure no? E se sì, come potrebbe scoprirlo Andrea?

Andrea e Natalia, il commento di Tommaso

Dubbioso sulla vicenda è Tommaso Zorzi, che ha così commentato:

“Con l’orgoglio che ha Zelletta, per quanto è permaloso, credo che lui abbia voluto preservare. Magari si erano messi d’accordo sul fatto di preservarsi. Poi sono anche coppie che nascono in televisione, che hanno un seguito”

“A me la reazione di Andrea non torna…” 💥 #GFVIPhttps://t.co/kmX0jS4yoI — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 29, 2020

Come terminerà questa soap?