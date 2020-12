Alfonso Signorini ieri sera ha chiesto ai nominati chi secondo loro avrebbe dovuto lasciare la casa del GF Vip. Selvaggia Roma e Andrea Zelletta hanno fatto il nome di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip se l’è presa ed ha lanciato delle shade sull’ex tronista, che dopo la puntata si è confidato con Stefania Orlando.

“Con me è stato esagerato. ‘Vogliamo parlare di Andrea Zelletta che fa il bonaccione? Fa il buono perché vuole avere le cose in regalo’. Ma che battuta è? Questa è roba di poco gusto. Ho visto la sua faccia, riconosco la faccia. Poi ha detto ‘si è svegliato tutto insieme Andrea che fino all’altro ieri faceva l’arredo della casa’.

Invece di arrabbiarsi con me perché non si è arrabbiato con Selvaggia che ha detto che doveva uscire lui? Adesso impazzisco, ora divento pazzo. Mi si gonfia la giugulare. Mi sto trattenendo. La Roma è sua amica da 6 anni e nomina lui per uscire e invece questo sputa veleno nei miei confronti?! Io sono vero, guarda quando me la sono presa con Pierpaolo perché non mi aveva salvato. Amicone con tutti per avere i regali? Ma stiamo scherzando. Sì, ha detto una cavolata grossa, ma non ci stava. Questo è stato velenoso e mi inca**o. Caro sappi che Andrea Zelletta è buono, ma non è scem0, sappilo. Non ho proprio gradito questa sparata. Ma ti rendi conto che ha detto che ero un arredo?! Se lo pensi vieni a dirmelo in faccia subito”.