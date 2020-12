Da quando Andrea Zelletta è rientrato nella casa del GF Vip il 1° novembre ha cambiato radicalmente opinione su Tommaso Zorzi (sarà colpa della finestrella?). Il modello è passato dall’essere infastidito per le crisi dell’influencer, all’elemosinare le sue attenzioni.

“Quando mi chiami Tommy è solo perché hai bisogno. Mi chiedo il perché di questo muro che metti con me. Ho una stima così profonda per te che mi ferisce il tuo atteggiamento. Metti questa distanza con me, eppure credo che potrebbe esserci qualcosina in più tra noi. Tu hai dei nomi che sono importanti per te, il resto fai terra bruciata e non calcoli più di tanto”.