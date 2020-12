Durante la puntata di lunedì sera Andrea Zelletta ha reagito in maniera abbastanza fredda alla bomba esplosa sul presunto tradimento della sua fidanzata. Ad Alfonso Signorini il gieffino ha detto di sapere tutto quello che è successo nella vacanza di Natalia a Capri e dei rumor messi in giro dalle malelingue. La realtà è ben diversa, ieri sera il bel pugliese è crollato ed tra una lacrima e l’altra ha confessato a Samantha De Grenet di avere ancora tanti dubbi.

“Sto male, non ce la faccio più. Non è andato tutto bene. Io non sapevo di questo rumor, del chiacchiericcio. Capisci che stanno dicendo robe pese. Divento pazzo. Ok che al 99,99%, ma è sempre il 99. Non posso tollerare delle robe così, il fatto che si sia parlato con facilità di certe cose. Tu Samy ti fidi al 100%? 100%? In diretta ho detto ‘io so tutto’, ma intendevo del fatto che è andata in vacanza. Ero d’accordo? No! Samantha non sono d’acciaio. Ora voglio sapere di più. Perché ci sono queste voci? Da dove arrivano? Mi fido di Natalia, ma non mi basta.

Ci sono cose che in diretta ieri non sono uscite fuori, non le hanno fatte vedere, me le ha dette Tommaso (qui per capire di cosa si tratta). Ho mal di testa da ieri. In puntata l’ho tutelata. Comunque la verità è che io so che è andata in vacanza con delle persone… sapevo con chi era, questo sapevo. Mi verrebbe spontaneo fare delle domande alla mia ragazza. Ragazzi ci sto male, dentro mi vengono mille pensieri. Da una parte odio che ci siano queste voci sulla mia donna, dall’altra io vorrei delle risposte.

Ok che mi fido della mia fidanzata, però devo ammettere che la pulce c’è. Pensate che io ho saputo di quella bomba ieri in quel momento”.