Andrea Zelletta ed Enock Barwuah, sono senza ombra di dubbio i due ‘vipponi’ che hanno creato meno dinamiche al GF Vip 5, il calciatore addirittura non si ricorda che sta partecipando ad un reality.

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti alcuni tweet, tra cui uno nel quale un utente dava del comodino ad Andrea Zelletta. L’ex tronista in diretta non è sembrato particolarmente colpito dalla shade, ma poco dopo in camera è sbottato.

“Io come te lavoro sui social, alla fine per questo siamo salvi anche. […] Magari non ho il tuo stesso seguito ma abbiamo un pubblico simile. Anche il mio, come il tuo, è molto interattivo. Quella cosa del comodino proprio non l’accetto. […] Ma ti rendi conto hanno scritto su Twitter “finalmente i comodini si svegliano”? Ma stiamo scherzando? Io non sono un comodino. Tanto il pubblico mi ama e l’ha dimostrato stasera salvandomi. Di questo devo ringraziare Natalia. Noi non usiamo nessuna strategia per questo il pubblico ci supporta”.

Zelletta se ne facesse una ragione, lui ed Enock sono i “Laura Freddi” e “Martina Hamdy” di questa edizione e verranno ricordati come ‘i due comodini’.

Da Zorzi ad Andrea Zelletta, le percentuali del televoto per l’immunità.

Tommaso Zorzi 40%

Maria Teresa Ruta 9%

Pierpaolo Pretelli 7%

Massimiliano Morra 7%

Andrea Zelletta 7%

Adua Del Vesco 5%

Stefania Orlando 5%

Guenda Goria 4%

Enock Barwuah 3%

Francesco Oppini 3%

Patrizia De Blanck 3%

Elisabetta Gregoraci 3%

Matilde Brandi 2%

Dayane Mello 2%

Non riesco a pensare ad altro se non che Zelletta sia immune. Per Massimiliano sono ormai rassegnata, ha i voti spagnoli, ha le Pupetters, ma Zelletta? Mi ricorda troppo che Twitter è una bolla, non lo posso accettare#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) October 12, 2020

Andrea é inutile che ringrazi il pubblico, devi solo ringraziare Natalia che avrà votato da diecimila telefoni e in tutti i modi, dato che sei salvo con il 7% #GFVIP — silvia (@___silky_) October 12, 2020

Andrea che dice : la più grande soddisfazione è he il pubblico mi ha salvato , e devo ringraziare Natalia per questo , perché non abbiamo nessuna strategia noi …

lascio a voi i commenti ahahahah #GFVIP — __ ✰ (@__effe___) October 12, 2020

PH:foto di Endemol Shine Italy