Andrea Zelletta anche dopo la puntata di ieri sera del GF Vip ha continuato a parlare delle accuse che gli ha rivolto Alice Fabbrica. La ragazza ha ribadito che l’ex tronista le avrebbe chiesto di uscire anche pochi mesi fa (mentre lui stava con Natalia Paragoni), il gieffino invece ha negato categoricamente.

Durante la notte Zelletta ha detto di essere dispiaciuto per la sua famiglia e per Natalia ed ha chiesto a Tommaso Zorzi come può agire legalmente contro Alice.

“Io sono dispiaciuto per Natalia. Lei ha il mio telefono tra le mani sempre. Prende l’iPhone quando vuole e non ci sono segreti tra me e lei. Ma è una roba schifosa, un’assurdità. Magari lei è a casa sua a guardare il programma con la sua famiglia o con la mia. Ti rendi conto di quello che è successo? Il mio pensiero è rivolto a chi è fuori. Io sono tranquillo con me stesso perché so che non ho fatto nulla, ma loro sono fuori e hanno assistito a quella scena.

Manco mi ricordo come si chiama. Ragazzi poi aiutatemi. – ha continuato Andrea Zelletta – Non voglio intossicarmi questa esperienza. Sono sereno, hai ragione Tommy non devo nominarla altrimenti le faccio un regalo. La posso querelare? La diffido? Quindi non può fare più il mio nome? Aiutatemi in questa cosa, non so come funziona. Io ho un avvocato, loro hanno il numero del mio legale, vado in confessionale e dico di chiamare l’avvocato. Dico di fare la diffida quindi?

Vado subito in confessionale a dire tutto. Ma pensa te questa cosa ha fatto. Ero così felice che vedevo le immagini della mia ragazza, che poi quando ho capito cosa succedeva…”