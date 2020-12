Quest’oggi al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno ricevuto numerosi videomessaggi d’auguri e regali da scartare da parte dei loro cari. Andrea Zelletta ha ricevuto un video da parte dei genitori e della sorella, ma nessun augurio da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni.

La ragazza tuttavia si è ugualmente ‘fatta sentire’ inviando ad Andrea uno strano regalo di Natale: un pacchetto con dentro un profumo femminile (che non è suo), un elastico per i capelli rosa e la scatola dell’anello di fidanzamento di loro due. Un regalo enigmatico con tanto di bigliettino al vetriolo: “Tanti auguri per il TUO Natale dalla TUA ragazza”.

Che Natalia abbia scoperto un tradimento di Andrea?

Qualcuno ha anche ipotizzato che potrebbe essere un contro-scherzo organizzato da Le Iene in collaborazione con la Paragoni: mesi fa è stata lei la vittima e lui il carnefice, ora la situazione potrebbe essersi ribaltata. Così fosse sarebbe la prima volta che Le Iene ed il Grande Fratello Vip collaborano.

SPERO CHE TU POSSA ESSERE SERENO IN QUESTO “TUO” NATALE #gfvip pic.twitter.com/3BZcQgdrcV — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) December 25, 2020