Lo scherzo che Tommaso Zorzi ha fatto a Francesco Oppini sta continuando a dividere la casa del GF Vip. Ieri notte Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci hanno sparlato dell’influencer alle sue spalle e stamani l’ex tronista si è scontrato prorpio con il 25enne dopo che questo si è alzato e se n’è andato durante una loro discussione (qui il video).

Zelletta è sbottato e – come sempre – più Tommaso si allontanava, più lui alzava la voce.

“Porta rispetto bello, vedi che non stai parlando con un tuo amico. Vedi a questo che si alza e se ne va. Non hai capito niente allora. Non mi interessa, perché deve iniziare ad imparare ad ascoltare le persone, no che prende e se ne va. Che rispetto è? Con me non lo fa. Ma pensa te se a prima mattina mi devo intossicare per questo viziato. Impara a vivere. Non mi interessa, impara a vivere non siamo mica animali. Fammi a me uno scherzo e c’fazz vrè c’schezz t fazz fa. Fors n’hai capit. Qua non si è capito chi sono io. Tu sarai Tommaso Zorzi, io sono Andrea Zelletta e non mi mandi a quel paese e non ti alzi e te ne vai così. Rispetto della gente. Con me bisogna portare rispetto”.