Alla lunga lista di ex gieffini che non sono grandi fan di Alex Belli si aggiunge Andrea Zelletta. Ieri pomeriggio il ‘man’ ha avuto una crisi ed ha provato ad abbandonare la casa del GF Vip tentando di aprire la porta rossa. In merito a questa scenata Andrea Zelletta ha pubblicato una shade ironica su Twitter.

“Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte”.

Hai capito Croccantino…

Andrea zelletta commenta così la finta scenata di Alex belli di oggi pomeriggio dove ha tirato calci e pugni alla porta rossa per uscire, e la porta era bloccata!

