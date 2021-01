Il Capri Gate continua a far parlare anche a più di una settimana dall’ingresso di Natalia Paragoni nella casa del GF Vip. La ragazza è stata accusata di aver tradito Andrea Zelletta e qualcuno (anche al GF Vip) ha fatto un nome. Croccantino in questi giorni è stato chiaro ed ha dichiarato che se le voci fossero vere lui non sarebbe disposto a perdonare la sua fidanzata. L’ex corteggiatrice ha smentito le presunte corna e gli autori del reality l’hanno chiamata per farla rientrare nella casa di Cinecittà a commentare i nuovi gossip su questo caso. Alfonso Signorini durante la puntata di ieri ha avvisato il concorrente che la Paragoni ha rifiutato l’invito della produzione.

“Questa sera il GF ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere delle risposte ai tuoi dubbi. Purtroppo lei ha rifiutata, non ce l’aspettavamo. Non è voluta venire a parlarti. Ti dico anche che ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. La sua richiesta ci ha colto di sorpresa e non me l’aspettavo una reazione così formale e dura, anche nei tuoi confronti. Il fatto che lei non voglia essere qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore”.

Quell’adorabile portinaia di Giulia Salemi nella notte ha preso da parte Andrea Zelletta e ha confessato: “Amore sono scioccata della diffida. Questa cosa ha avuto una risonanza fuori, sarà uscito il nome. Tu l’hai difesa, tutelata e hai detto che credi a lei, più di così non può volere. Io però fossi in lei sarei venuta, anche solo per rivedere il mio ragazzo e rassicurarlo“.

L’ex tronista però è sembrato abbastanza tranquillo: “Alla fine io sono sereno. Alfonso mi ha detto che posso andarmene, ma l’ha fatto nel senso che posso farlo se non sto bene. L’ho apprezzato, però uscire vuol dire darla vinta a un qualcosa che non c’è secondo me. Sta qui che io mi impunto. Non voglio darla vinta e andare via. La mia ragazza avrà avuto le sue motivazioni. Se avessi avuto cose da chiarire sarei uscito, poi permetti che dopo quella bomba posso avere delle ore di sbandamento dove ho pensato di tutto? Comunque io non credo che lei si sia tirata indietro. Forse mi ha tutelato o non ha voluto riparlare di questa storia“.

Solo a me puzza questa diffida?

Alfonso avvisa Andrea Zelletta che Natalia è entrata in modalità Antonella Mosetti.