Entro su Twitter e leggo in tendenza ‘FuoriZelletta’, la mia mente vola a qualche Ciccone nominata invano, penso che Andrea Zelletta abbia buttato un grido nominando qualche divinità…

L’ex tronista ieri sera è andato in studio da Alfonso Signorini per scoprire chi tra lui e Pierpaolo Pretelli sarebbe stato eletto secondo finalista. Pare che fuori dalla casa Croccantino abbia incontrato Alba Parietti e che con lei abbia scambiato quattro chiacchiere. Il ragazzo ingenuamente l’ha subito raccontato ai suoi coinquilini: “Ragazzi fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me“. Per questa ragione centinaia di telespettatori su Twitter stanno chiedendo la squalifica dell’ex comodino.

Ma veramente fanno? Il bel tarantino mesi fa ha scoperto del 40% di gradimento per Tommaso, di Ronaldo con il Covid e dell’entrata di Selvaggia Roma e adesso invocano la squalifica per dei complimenti fatti da Albona?



I tweet su Andrea Zelletta.

Raga mi viene da ridere perché credevo che su #fuorizelletta i tweet fossero ironici e invece ho scoperto che per la maggior parte sono seri, ma si può voler fuori un ragazzo solo perché alba parietti ha detto che non vede l’ora di conoscerlo? #tzvip pic.twitter.com/W8ikrehfyH — che sia meravigliosa (@rajnbowmuke) January 30, 2021

“ #fuorizelletta “: 2^ in tendenza Italia per aver scambiato qualche parola con Alba Parietti ma si può insultare tranquillamente chi ha problemi mentali, senza nessuna posizione da parte della produzione. Dal circo è tutto. #tzvip #gfvip #prelemi #sovip pic.twitter.com/YxK3F4XZwO — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) January 30, 2021

Dayane aveva saputo al telefono del sostegno del Brasile : niente

Pierpaolo viene a sapere del calo dei consensi : niente

Alba fa dei complimenti ad Andrea

voi: FUORI ZELLETTAAAAA#fuorizelletta #tzvip pic.twitter.com/A0CYJIyVkb — ciao. (@greengablesily) January 30, 2021