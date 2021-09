Andrea Zelletta ieri sera è stato ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party dove ne ha approfittato per svelare – una volta per tutte – come mai l’anno scorso è uscito improvvisamente dalla Casa del Grande Fratello Vip, per poi rientrare qualche giorno dopo.

Era passato un mese e mezzo dall’ingresso nella Casa quando Croccantino venne prelevato e portato fuori. “Sono stato in uno stabile qui vicino, non mi hanno permesso di vedere la puntata, ma mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute… Ho avuto paura”. Dichiarò una volta rientrato.

All’epoca i fan parlavano di ipotetico tampone positivo. Un falso positivo, essendo poi rientrato in Casa senza problemi.

“Non è che ci vuole la scienza comunque: il tampone veloce che fanno di solito è uscito positivo ad Andrea e hanno dovuto fare il controllo col prelievo per benee ha dovuto attendere i 2 gg del risultato. Era un falso positivo. Ma il covid non so perché è argomento proibito”.

E… Avevano ragione! Andrea Zelletta era stato davvero trovato positivo ad un tampone di routine.

“Io ve lo dico, svuoto il sacco, anche se ora magari gli autori mi chiameranno ‘ehi pezzo di m***a non dovevi dirlo!’, ma va beh. Sono stato in un camper/roulotte, che forse neanche riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare se io scappassi. Ma io, lo sapete bene, tutto potevo fare tranne che scappare. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso con la tendina che appena la aprivo c’era lui che mi diceva ‘stai dentro, stai dentro’. Fatto sta che poi alla fine sentivo quello che diceva, mi mettevo lì a origliare, perché a parte un libro non avevo nient’altro”.

Ecco il video: