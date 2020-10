Sono settimane che “gli amici di Twitter” chiamano Andrea Zelletta ‘comodino’, ma ieri notte l’ex tronista ha smentito tutti dimostrando di essere dotato di parola. Purtroppo per come si è comportato mi ha fatto rimpiangere i giorni in cui si limitava ad imitare i complementi d’arredo della casa del GF.

Zorzi ha fatto uno scherzo ad Oppini e durante tutto il dramma che ne è scaturito Andrea è rimasto impassibile nel ruolo di spettatore, senza mettersi in mezzo. Una volta tornato in camera con donna Elisabetta, comodino 2 e Matilde Brandi, il bel pugliese è sbottato contro Tommaso: “Non faceva ridere quello che ha fatto. […] Io sono arrivato qui facendomi un c*lo così mica come loro. Io me lì mangio a tutti. Non mi faccio calpestare da nessuno, sono io che calpesto. ‘Io sono così, io sono lì. Me ne vado a casa’. Te ne vuoi andare a casa? Vai, quell è a port. E bast, che m romp u ca**. Io sono una persona vera e non ce la faccio a vedere questa robe. Mi viene l’orticaria a me. Io mi conosco. Sono buono, ma poi…poi quella porta rossa la prendo e la butto giù”.

Durante lo sfogo di Zelletta è intervenuta anche la badessa Elisabetta: “Hai ragione. […] Queste sceneggiate dalla mattina alla sera. Dovremmo fare delle cose carine, più costruttive e intelligenti. Non queste cavolate dalla mattina alla sera, altrimenti me ne torna a casa da mio figlio“. Ricordiamoci che solo 24 ore prima, proprio l’ex signora Briatore per consolare Tommaso durante una sua crisi lo stringeva tra le braccia e gli ripeteva: “Io sono carica a pallettoni, voglio darti la mia energia. Devi restare, tu sei amato qui dentro. Adesso si vede che non stai bene, ma fidati che andrà meglio, anche io passo delle notti senza dormire per i pensieri che ho”.

Pochi secondi dopo questa sceneggiata, Tommaso è entrato nella camera arancione e improvvisamente tutti hanno smesso di s-parlare e mentre lui cercava di minimizzare la sua lite tragicomica con Oppini loro annuivano. Come degna conclusione di questo quadretto, appena il 25enne è uscito dalla stanza Zelletta e i suoi compagni hanno iniziato a recitare il Padre Nostro e…”Angioletto Santo stammi vicino, dammi la mano che sono piccino. Se tu mi guidi col tuo sorriso, andremo insieme in paradiso“.

Come se non bastasse, durante la notte Andrea si è anche lamentato per la risata di Maria Teresa Ruta: “Ma una a 60 anni che ride così? Mah, Vabbè“.

Comunque altro che angioletti che portano i fan di Gesù in paradiso, questi avrebbero bisogno di una bella confessione per questa scenetta piena di falsità.

Andrea Zelletta PARLA, i video CHOC.

IO NON LO TOLLERO, MA UNA PERSONA PUÒ RIDERE COME GLI PARE O NO? LEI RIDE E TU PARLI SOLO A VANVERA, CI SONO DIFFERENZE E MI SEMBRA SI NOTINO ABBASTANZA #GFVIPpic.twitter.com/OQNL904wNU — Ⓐ ☁️ (@axxocean) October 16, 2020

#GFVIP La stanza arancione alle 2 di notte: Maria Teresa dall’altra parte del muro:pic.twitter.com/fMcTGGT1iv — (@ilariabc) October 16, 2020

ZELLETTA HA FATTO UNA SCENEGGIATA PUGLIESE DUE MINUTI FA D U E CONTRO ZORZI DIETRO ALLE SPALLE “MA SE VUOLE ANDARE A CASA VAI A CASA QUELLA È LA PORTA” ORA CHE TOMMASO DAVANTI ALLA FACCIA GLI CHIEDE UNA COSA LA RISPOSTA DI LUI “NONO NON È SUCCESSO NIENTE” C O M O D I N O #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 15, 2020