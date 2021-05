Il GF Vip 5 è finito da 3 mesi, ma i protagonisti dell’ultima edizione sono ancora sulla cresta dell’onda e continuano a parlare del reality. Andrea Zelletta ospite nella cucina di Whoopsee ha fatto una confessione molto privata. Il gieffino ha rivelato che dopo mesi lontano da Natalia Paragoni si è chiuso in bagno e ha fatto quello che fanno un po’ tutti. Il punto è che lui l’ha fatto sotto l’occhio di una telecamera.

“Devo dire che c’è una cosa che mi vergogno di aver fatto. Non è una cosa seria vi avverto. Fa un po’ ridere e mi è successa dentro il Grande Fratelli Vip, poco tempo fa. Questo segreto riguarda il bagno. Dovete sapere che quella casa del GF è piena di telecamere. C’è la telecamere anche in bagno, è piccola in alto e ti guarda. – ha continuato Andrea Zelletta – In pratica eravamo osservati anche in quella stanza, ma dallo staff del programma, quindi autori e produzione. Si tratta di una telecamera di sicurezza.

Però adesso lo devo dire e non voglio più provare vergogna, anche se mi sono vergognato mentre lo facevo. Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. – riporta Biccy.it – Perché dopo tutti quei mesi senza la mia ragazza come facevo a resistere? Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo dei mesi ho ceduto e me ne sono fregato”.