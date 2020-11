Andrea Zelletta ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per circa 24 ore la scorsa settimana, perdendosi così anche la puntata in prima serata del venerdì sera. Un’uscita decisa dagli autori per “motivi personali” e mai giustificata dal diretto interessato, che ha confessato ai propri inquilini di essere stato in una stanza adiacente alla casa con un solo libro per intrattenersi.

Una bugia, dato che nel corso di questi giorni Andrea Zelletta ha riportato ai propri coinquilini numerosi spoiler sull’andamento del reality show e sullo sport. Da Chiesa che è passato alla Juve a Cristiano Ronaldo che è risultato positivo al CoronaVirus, fino alla percentuale di televoto altissima (40%) che una volta Tommaso Zorzi ha ottenuto durante un televoto lampo.

Non contento ha pure spoilerato che l’edizione sarà allungata e che entreranno due donne ed un uomo, una fra cui si chiama “Selvaggia” e la Gregoraci non la conosce.

Azioni che non possono e non devono passare impunite, dato che per regolamento è severamente vietato riportare in casa informazioni dell’esterno. Spero che Signorini prenda dei provvedimenti, perché alla luce dei fatti una nomination d’ufficio mi sembra d’obbligo.

Zelletta che spoilera anche l’entrata di Selvaggia Roma. Il comodino ha portato lo spoiler in trasmisione. Il comodino dovrebbe essere squalificato. #GFvippic.twitter.com/2A015MfcU6 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 2, 2020