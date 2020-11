Andrea Zelletta ieri notte si è appartato in veranda con Rosalinda, Enock e Pierpaolo ed ha raccontato loro la sua esperienza a Uomini e Donne. Il gieffino ha svelato che oltre a lui altri 3 ex tronisti hanno fatto il provino per il GF Vip: Giordano Mazzocchi, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Se dei primi due non sapevamo nulla, Lorenzo invece già l’anno scorso aveva rivelato di aver fatto i casting per il reality di Signorini e poco prima dell’inizio del GF Vip 5 si era detto dispiaciuto di non essere stato scelto (per non farsi mancare nulla si è candidato anche per L’Isola dei Famosi).

“Io le prime puntate non spiccicavo parola e me la facevo addosso. Non avevo mai salivazione, prendevo sempre delle mentine per l’alito. Il mio problema è a partire. Ricordo la prima puntata, ero vestito tutto elegante e camminavo goffo. Raga ero emozionatissimo, non ho detto una parola. (si legge su www.biccy.it) Poi successe quella cosa che dissi a Natalia ‘non andare via, se vuoi puoi rimanere per me’. Lei aveva frequentato per un mese e mezzo Ivan. Tra me e lei era scattato tutto già in un’esterna. Avevo capito che mi piaceva sul serio.

Lì tante persone vanno solo per le telecamere, ma spesso ti scopre la redazione. Io ad esempio sapevo bene le ragazze che erano interessate solo ad apparire. Facevo finta di nulla, ma sapevo. Io ho conosciuto Andrea e Arianna, Lorenzo… lui è una furia e mi ha scritto prima di entrare: “Bast**do auguri e complimenti, hanno preso te e me no”. – ha continuato Andrea Zelletta – Strano, io non ero tra i favoriti per entrare, capito? Io sapevo di Lorenzo, che poteva esserci, ma anche di Giordano e Luigi, di loro sì. A parte loro, una bella persona che ho conosciuto e che ha fatto il programma è Nicolò Ferrari, davvero bravissimo”.