Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip erano grandi amici ma ora, a riflettori spenti, non si sentirebbero da un mese.

A raccontare questa storia è stato proprio Andrea Zelletta ai microfoni di Casa Chi, ricordando che il loro ultimo incontro (ed il loro ultimo scambio di messaggi su WhatsApp) risalirebbe proprio ad un mese fa, quando si sono visti negli studi di Verissimo.

“Fra me e Pierpaolo? Non è successo nulla, ci siamo semplicemente allontanati, l’ultima volta che l’ho sentito è stato a Verissimo, è passato un mese e non ci siamo più sentiti”.

Incalzato dai giornalisti Andrea Zelletta ha rivelato che l’ultimo messaggio nella loro conversazione WhatsApp è proprio il suo (“l’ultimo messaggio è mio, gli ho scritto per poterci incontrare”), ma Pierpaolo Pretelli non avrebbe mai risposto. “Io non sono una persona che rincorre gli altri”, ha chiuso Croccantino.

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli in crisi: la causa sarebbe Giulia Salemi?

Perché Pierpaolo Pretelli non ha mai risposto agli ultimi messaggi di Andrea Zelletta? Dietro la risposta potrebbero esserci le parole che Croccantino avrebbe rivolto a Giulia Salemi durante un’intervista di un mese fa.

Quando Andrea ha conquistato la finale al GF Vip ottenendo solo il 3% delle preferenze, su Twitter la Salemi ha messo alcuni like a dei commenti ironici in merito proprio alla bassa percentuale. Fatto che Zelletta ha così commentato (proprio un mese fa) durante un’intervista a SuperGuidaTv.

“Sono convinto che Giulia abbia rosicato. Io sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”.

Messo di fronte a questa sua dichiarazione, oggi Andrea Zelletta ha così risposto: