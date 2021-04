Alcune dichiarazioni di Andrea Zelletta su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno fatto infuriare i fan dei Prelemi. Anche la Salemi ha lanciato una shade all’ex coinquilino con un tweet pungente. Ieri Andrea ospite di Giada De Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio ha parlato del suo rapporto in stand by con l’ex velino.

“Ci sono amicizie nate nella casa del GF Vip che fuori hanno avuto uno stop. Però non mi piace proprio portare rancori. Ho dei rapporti in sospeso ma va bene così. Sì parlo di Pierpaolo è vero. Ha visto dei video miei che non gli sono piaciuti? Non credo ci possa essere nulla di compromettente. Ho sempre tutelato il nostro rapporto. Non sono mai andato contro di lui, mai una parola negativa. Non so cosa sia successo. Io ho la coscienza pulita. Se è risentito di qualcosa ha il mio numero di telefono, io ho la coscienza a posto e sono sereno. L’ultimo messaggio è stato mio, aspetto la sua mossa. Insomma se c’è qualcosa che gli ha dato fastidio può contattarmi. Mi spiace che possa avere queste sensazioni. All’ultimo mio messaggio non c’è stata una risposta. Sì aspetto che sia lui a fare un passo. Se una cosa gli ha dato fastidio può dirmi ‘che cavolo hai fatto?’”.

Una cosa è certa: creano più dinamiche e chiacchiericcio gli ex gieffini del GF Vip (finito da 2 mesi) che i naufraghi della nuova Isola dei Famosi!

Andrea Zelletta sul tweet di Giulia Salemi.

“Lei la conoscevo anche prima di entrare. Poi c’è stato quel tweet poco carino da parte sua me lo ricordo. Secondo me quello poteva essere evitato. Però non ho rancore dai. Che poi che avevo pochi consensi è la verità, ma che colpa ne ho? Dentro la casa mi sono fatto voler bene e sono arrivato in finale”.

RICAPITOLANDO SPECIALE Da 10 giorni fuori dalla casa del #GFVIP e ho:

-affrontato le domande della Toffanin e le sfere della D’Urso 🟣🟣🟣

-visto andare in finale croccantino con il 3% 😂

-riscoperto e amato Twitter🐦

-indossato la t-shirt Prelemi davvero fighissima 🔥 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

La crisi nera di Pierpaolo… non aver salvato Andrea, esposto quindi al rischio di una nomination, gli ha fatto vivere la crisi peggiore dall’inizio della sua avventura al #GFVIP. pic.twitter.com/vxSxfjAHf0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2020