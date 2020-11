A differenza dei suoi compagni, Andrea Zelletta fin da subito ha detto che resterà al GF Vip anche se è stato allungato fino a febbraio. Il bel modello pugliese ha fatto però una richiesta molto particolare al GF.

Giusto per scaricarmi, mica per altro. Fatemi sfugà 2 volta a settimana ragazzi”.

Cioé? Un bagnetto con un monitor per vedere le puntate de Il Segreto? Di Uomini e Donne? Di Forum? O Daydreamer?

I coinquilini di Andrea Zelletta hanno provato a rassicurarlo dicendo che tra i nuovi vipponi potrebbe esserci la sua ragazza, così da non avere bisogno del bagno “speciale”.

“Oppure Natalia, ha più follower di me, se viene… […] Scherzo figurati se entra. Potrebbe anche, ma non succederà. Lei poi non è tipo di ragazza per un programma come questo. Natalia è fantastica, ma fa altro, quindi non spero proprio nel suo arrivo”.