Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli dentro la casa del GF Vip 5 hanno stretto un bel legame. Negli ultimi giorni di permanenza nel reality i due si sono allontanati e le cose non sono cambiate nemmeno fuori. L’ex tronista ad aprile ha svelato di non sentire più il fidanzato di Giulia Salemi. Oggi a Casa Chi il dj ha spiegato che da Pretelli si aspettava almeno una chiamata.

“Non ci siamo più sentiti, ti dico la verità. L’ho visto l’ultima volta a Verissimo mesi fa. Questa è la verità e mi dispiace dirlo. Ha fatto delle dichiarazioni che ha detto che era deluso da miei atteggiamenti. Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti.

Sicuramente ci vedremo e parleremo in maniera tranquilla, è una persona matura. Abbiamo caratteri tranquilli e sembravamo simili. Io sono super aperto a chiarire queste cose che sono state fraintese. Mi dispiace, sei mesi sono stati lunghi, siamo stati tanto vicino. Potremmo dire quello che non ci è piaciuto“.

Andrea Zelletta su Akash Kumar.

“Litigato con lui? Non mi risulta. Lui cos’è che ha detto? Che non faccio davvero il modello. Io faccio parlare i fatti, ho fatto sfilate per Armani e Dolce e Gabbana, non mi interessa stare a rispondere. Ho fatto la mia carriera da modello, ma non voglio mica sbandierarla sempre. Mi sono divertito, ho fatto quel lavoro per 5 anni e va bene così. Lui è bello, fa il modello, sono felice per lui, spero diventi un top model. Lui ha nell’indole di punzecchiare. Che faccia il vero modello invece di stare a lanciare frecciatine“.

