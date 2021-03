Andrea Zelletta ieri pomeriggio è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip dove è passato dall’essere un Comodino all’essere un Croccantino. Non a caso, appena entrato in studio, ha chiesto alla conduttrice: “Silvia, hai mai avuto un Croccantino in studio?“. La risposta, ovviamente, è stata negativa.

Croccantino, perché Andrea Zelletta si chiama così?

“Croccantino” è infatti il soprannome con cui molti all’interno della casa chiamavano Zelletta. A chiedere info sull’origine del nome è stata proprio la Toffanin che ha colto la palla al balzo.

“Perché Croccantino? Mi chiama così il mio migliore amico di Taranto… per questo motivo questo soprannome ho deciso di portarlo anche al Grande Fratello Vip perché la vita è croccante!”

Infine, parlando di Natalia Paragoni, l’ex tronista ha confessato che gli piacerebbe sposarsi e diventare padre, tutto questo “non nell’immediato ma entro i 30 anni”.

Indubbiamente Andrea Zelletta è il concorrente che a livello di personalità ha avuto il glow up più pazzesco dell’edizione.