Andrea Zelletta sulla carta sembrerebbe essere felicemente fidanzato (anche se durante i provini con gli autori quando è stato messo davanti alla domanda ‘preferisci il GF o la tua fidanzata?‘ ha risposto il reality), eppure ieri in ben due occasioni ci ha provato in maniera un po’ scurrile e volgare con Matilde Brandi.

Delle battute volgari senza nessun doppio fine (la Brandi ha un compagno) ma che hanno già fatto il giro del web.

Lo sketch è nato di pomeriggio quando Matilde Brandi e Stefania Orlando hanno detto che loro – forse per l’età matura – vengono trattate dai ragazzi della casa più come mamme che come donne. Da questa frase è arrivata subito la risposta di Andrea Zelletta che le ha detto: “Vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma.”

Andrea “vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma” 😏#GFVIP pic.twitter.com/ySOlJg7r87 — Bene___ (@Bebbe___) October 8, 2020

Anche in serata Andrea Zelletta, parlando proprio di Matilde e di Stefania, ha detto: “Tutte le mamme qui, venite.. venite.. Vi facciamo diventare giovani di nuovo, altro che mamme! Vedi il p***o!“.

Madonna che schifo, che viscidume d’uomo. “TUTTE LE MAMME QUI, VENITE VENITE ALTRO CHE MAMME.. VI FACCIAMO DIVENTARE GIOVANI DI NUOVO… VEDI IL PISELLO”

Zozzo. #GFVIP pic.twitter.com/yAqO3easZl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 8, 2020