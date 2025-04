Andrea Vianello lascia la Rai, la versione di Sandro Ruotolo

Andrea Vianello lascia la Rai e Sandro Ruotolo, giornalista ed europarlamentare del Pd, commenta la situazione. Vianello è stato prima estraniato dal Giornale Radio senza spiegazioni, poi mandato a Tele San Marino, dove ha deciso di andarsene dopo che Rai gli chiese di licenziare colleghi per risanare il bilancio. Rimasto senza incarico, ha scelto di dimettersi da Tele Meloni, ritenendo inaccettabile ricevere denaro pubblico senza un reale contributo. Ruotolo evidenzia come la Rai tradisca i migliori professionisti, mentre favorisce conduttori poco qualificati, compromettendo la qualità e l’ascolto. In questo contesto, egli critica la gestione della Rai, definita espressione della destra, con una mancanza di meritocrazia e competenze. Inoltre, Ruotolo sottolinea come la situazione della Rai non sia paragonabile a quella delle aziende editoriali pubbliche di altri Paesi, poiché in Italia l’azienda culturale è sotto il controllo di Palazzo Chigi. Denuncia anche le scelte editoriali discutibili, come la sovrapposizione dei funerali del Papa su Rai1 e Rai2, che comporterà uno spreco di risorse.