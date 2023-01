Andrea smaschera Nicole: “Prima del GF Vip mi ha chiamato, ecco cosa voleva”

Appena arrivati al GF Vip Nicole Murgia e Andrea Maestrelli hanno subito ammesso di aver avuto una relazione. I due sono stati insieme la scorsa estate, la storia però pare sia finita per questioni di gelosia e anche di un presunto tradimento. La stessa Nicole ieri notte nella casa di Cinecittà ha ammesso: “Dai vogliamo dirlo? Dillo pure, che ci siamo lasciati perché ti ho lanciato un piatto e ti sei tagliato e perché ho mandato un messaggio ad un altro ragazzo di cui poi mi sono innamorata“.

Il giovane calciatore durante un momento di confidenze con Edoardo Tavassi ha fatto intendere che il rapporto con la Murgia è naufragato proprio per un tradimento.

Subito dopo il gieffino si è appartato con Giaele De Donà e le ha rivelato che prima dell’ingresso nel reality Nicole l’ha chiamato. Pare che la ragazza abbia detto ad Andrea che una volta entrata non l’avrebbe nominato e si è augurata che anche lui avrebbe fatto lo stesso.

“Se se l’è presa perché l’ho nominata amen. Che vuoi che ti dica io ho i miei motivi se l’ho fatto. Ci siamo anche sentiti prima di entrare. Lei mi ha chiamato dicendo ‘io non ti nominerò quando entrerò, non nominiamoci dai’ Però sono entrato e non mi piace nominare uno perché lo conosco poco. – ha continuato Andrea – Ho nominato lei perché la conosco, non mi ha fatto cambiare idea su alcune cose che non mi piacevano e l’ho votata. Detto questo io come mamma la stimo, per quello che invece ha fatto con me no. Ma per rispetto io non parlo”.