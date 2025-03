Andrea Sempio sotto inchiesta per la morte di Chiara Poggi: la sua risposta alle accuse

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è nuovamente indagato a 18 anni dall’omicidio della giovane, avvenuto a Garlasco. Sempio aveva già ricevuto un proscioglimento in passato, ma la Procura di Pavia, in seguito a una richiesta congiunta dei pubblici ministeri e della difesa di Alberto Stasi, unico condannato per il delitto, ha disposto per lui un prelievo di DNA. Le tracce genetiche rinvenute sotto le unghie della vittima potrebbero essere compatibili con il suo DNA.

Secondo il suo avvocato, Massimo Lovati, Sempio è “distrutto” dalla notizia dell’avviso di garanzia e ha chiesto un periodo di ferie dal lavoro per affrontare la situazione. Il prelievo di DNA è previsto per il 13 marzo, in un contesto di rinnovate indagini sul caso di Chiara Poggi. Nonostante le pressioni legali e le nuove aperture sul caso, Sempio continua a proclamarsi innocente, esprimendo il suo shock per l’accaduto.

Tuttavia, non tutti condividono l’ottimismo riguardo a queste nuove indagini. Paolo Reale, cugino di Chiara, ha dichiarato che secondo lui non porteranno a risultati significativi, ricordando che Sempio era stato già indagato e prosciolto in precedenza. Inoltre, ha sottolineato come il materiale genetico estratto durante le prime indagini non sia più disponibile, rendendo difficile un confronto con il DNA del 37enne. La situazione resta quindi incerta, con l’indagine che potrebbe non fare luce sui dimmi ancora irrisolti del delitto.