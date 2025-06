Andrea Sempio: la madre denuncia le pressioni sul caso Garlasco

La famiglia di Andrea Sempio, al centro delle indagini sul delitto di Garlasco, vive mesi difficili. La madre di Andrea, intervistata a “Pomeriggio 5”, ha descritto una quotidianità segnata da isolamento e pressione mediatica. Parlando delle difficoltà, ha sottolineato che la vita viene vissuta come in una sorta di reclusione, costretta a evitare domande indiscrete.

Dal momento della riapertura del caso, la libertà di Andrea e della sua famiglia è stata compromessa. La madre ha raccontato che la loro routine, compresi i semplici momenti come portare a passeggio il cane, è cambiata drasticamente. Da tre mesi, Andrea si trova agli arresti domiciliari, e la madre lamenta la difficoltà di uscire senza incorrere in domande invadenti.

Nonostante la situazione, la madre rimane fermamente convinta dell’innocenza del figlio, sostenendo che sia vittima di un complotto. Ha evidenziato l’emergere di nuovi elementi nelle indagini, come impronte e suole di scarpa, che suggerirebbero un tentativo di incastrarlo. “Non è possibile che ogni giorno emerga qualcosa contro di lui”, ha affermato.

I timori per il futuro di Andrea sono palpabili: si preoccupa per la sua capacità di trovare lavoro o affittare una casa una volta terminata questa difficile vicenda. Nonostante l’opprimente pressione e le incertezze, la madre si dichiara sollevata dal fatto che il figlio sia tornato a casa, ma resta preoccupata per come gestiranno il futuro.

