Andrea Sempio e la difesa dei genitori di Chiara Poggi: un confronto con Alberto Stasi sul delitto di Garlasco

I genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, hanno partecipato a un’intervista nel programma Quarto Grado di Rete 4, esprimendo la loro convinzione che Andrea Sempio sia innocente e che l’unico colpevole dell’omicidio della figlia sia Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Durante l’intervista, hanno difeso Sempio, amico del loro figlio Marco, indagato in una nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco. Hanno anche richiesto a Stasi di non rilasciare dichiarazioni riguardo l’indagine attuale, sottolineando che la sentenza è definitiva.

Giuseppe Poggi ha sollevato dubbi sull’accuratezza dell’indagine, evidenziando che Sempio ha effettuato solo tre telefonate alla loro casa e che spesso era Marco a utilizzare il suo cellulare. Ha messo in discussione la logica dell’inchiesta, chiedendo come mai Sempio avrebbe telefonato cinque giorni prima dell’evento fatale. Inoltre, la famiglia ha manifestato perplessità riguardo all’analisi del DNA, citando che il cromosoma Y trovato potrebbe essere compatibile con circa 500 persone a Garlasco.

Rita e Giuseppe hanno affermato che Sempio conosceva Chiara solo di vista e non hanno mai avuto prove di interazioni significative tra i due. Hanno ribadito la loro posizione, sostenendo la sua innocenza. In merito a Stasi, hanno affermato che lui non può commentare l’inchiesta, essendo lui il condannato. Hanno anche ricordato di aver accompagnato Stasi al cimitero dove è sepolta Chiara fino al giorno del suo arresto, dopodiché non hanno più avuto contatti con lui.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it