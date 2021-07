Andrea Roncato e Stefania Orlando dopo la fine del loro matrimonio hanno mantenuto dei rapporti più che civili. Negli ultimi anni è cambiato qualcosa e nei mesi scorsi l’attore è sbottato più volte contro la sua ex, arrivando a lanciargli frecciatine sia sui social, che nei programmi di Barbara d’Urso. Dalla fine del GF Vip non è cambiato nulla, perché in una recente intervista rilasciata a Nuovo, Andrea Roncato è tornato a punzecchiare la Regina di Babilonia dicendo che negli ultimi 20 anni ha venduto soltanto materassi.

“C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi. […]Ok non sarò stato un marito perfetto. Però anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia. […] Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.

Che la Orlando abbia “soltanto venduto materassi” è una cavolata e per fortuna Stefania non si è mai vergognata delle tante televendite che ha fatto. Appena uscita dal GF Vip la Orlando ha dimostrato di saper scegliere i programmi giusti dove andare ed ha sempre fatto una splendida figura, come quando a Dritto e Rovescio – con un discorso perfetto – ha zittito gli omofobi in merito al DDL Zan.

Andrea Roncato: l’attacco su Instagram a Stefania.

Mentre la Orlando era nella casa del GF Vip, il suo ex marito ha scritto dei commenti non proprio carini sul suo conto.

“Sono un uomo tanto buono ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi inc***o. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”.

Allego le “2 trasmissioni” fatte da Stefania Orlando.

Sì o no? (Canale 5, 1993-1994)

Vota la voce (Canale 5, 1994)

Scommettiamo che…? (Rai 1, 1994-1995)

TG Rosa (Odeon TV, 1995-1997)

Il Boom (Canale 5, 1996)

Retromarsh!!! (TMC, 1996)

I fatti vostri (Rai 2, 1997-2000, 2001-2003)

Telethon (Rai 1, 1997-2000)

Il lotto alle otto (Rai 2, 1998-2005, 2010)

Torno sabato (Rai 1, 2002) inviata

Girofestival (Rai 3, 2002-2003)

Uno di noi (Rai 1, 2003)

Piazza grande (Rai 2, 2003-2004)

Stelle con la coda (Rai 2, 2004)

Cantagiro (Rai 2, 2005)

Festival Show (Canale Italia, 2008-2009)

Unomattina in famiglia (Rai 1, 2011-2020)

Cantando ballando (Canale Italia, 2015-2016, 2018-2019)

Buon pomeriggio Estate (Telenorba, TG Norba 24, 2017)

Buon pomeriggio (Telenorba, TG Norba 24, 2017)

Miss Europe Continental – Finale nazionale Italia (Canale Italia, 2018)

Grande Fratello VIP (Canale 5, 2020-2021) Concorrente

La vita in diretta (Rai 1, dal 2021) Ospite ricorrente

Tale e quale show (Rai 1, 2021) Concorrente