Andrea Roncato ha iniziato il 2021 con il piede di guerra e dopo aver attaccato Stefania Orlando nel salotto di Live Non è la d’Urso (dove – dice – di aver subito un trappolone dalla conduttrice), è tornato a criticarla sui social sminuendo la sua carriera.

Per allontanare i sospetti di una presunta invidia nei confronti della sua ex Stefania Orlando, Andrea Roncato l’ha sminuita attaccando la sua carriera (“Ha fatto due trasmissioni quando stava con me e vent’anni di materassi”) ed elogiando se stesso “Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction”.

“Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi inc***o. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”.

Una gara a chi ha lavorato di più che Roncato ha continuato anche sotto un altro post, sottolineando come “Il mio film Sotto il sole di Riccione è stato record su Netflix nel 2020”.

Andrea Roncato sminuendo la carriera della sua ex moglie non sta facendo di certo una bella figura, ma poco importa: noi amiamo la nostra Regina dei Materassi.