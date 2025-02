Andrea Rizzoli: Il Dono Finale di Eleonora Giorgi

Andrea Rizzoli, figlio maggiore dell’attrice Eleonora Giorgi, ha condiviso la sua esperienza nell’ultimo anno, segnato dalla malattia della madre. In un’intervista a “Verissimo”, Rizzoli descrive questo periodo come “il più bello della nostra vita”, nonostante la lotta contro il tumore. Ha scritto un libro con Mondadori, esprimendo come la scrittura lo abbia aiutato a riflettere su ciò che hanno vissuto insieme.

Un momento emozionante dell’intervista è stato quando Rizzoli ha raccontato di un pacchetto che Eleonora preparò prima di un intervento chirurgico, chiedendogli di aprirlo solo quando lei sarebbe stata in sala operatoria. Dentro, scoprì un walkman con la voce di suo padre e la sua voce da bambino che diceva “mamma”. Questo gesto simboleggiava l’amore e la consapevolezza della madre riguardo alla sua condizione.

Parlando del fratello Paolo, Rizzoli ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il suo supporto durante questi mesi difficili. Hanno sempre mantenuto un buon rapporto tra di loro, a differenza di quello a volte conflittuale con la madre, con cui condivide un carattere forte. Rizzoli ha ammesso di aver sofferto per la popolarità della madre e il tempo che questa rubava alla famiglia.

Tuttavia, la malattia ha modificato il loro rapporto, rendendolo più profondo e significativo. Rizzoli conclude affermando che, nonostante le difficoltà, hanno avuto tempo per esprimere i loro sentimenti e che non ha rimpianti nei confronti della madre. Questo anno, purtraumatico, è stato prezioso per costruire ricordi e una connessione più forte.