Gossip

Andrea Pucci difende Fabrizio Corona nella vicenda Signorini

Da stranotizie
Il comico Andrea Pucci, che ha collaborato con Mediaset in diverse occasioni, ha espresso la sua opinione sulla vicenda che ha coinvolto Alfonso Signorini, accusato da Fabrizio Corona di aver fatto pressioni su alcuni aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip per ottenere favori intimi. Signorini si professa innocente e ha denunciato Corona, sostenendo di essere stato vittima di revenge porn, ma anche lui è stato denunciato da Antonio Medugno, che afferma di aver subito violenza e estorsione.

Andrea Pucci ha dichiarato di stare dalla parte di Corona, affermando di essere contento che lui stia facendo emergere la verità. il primo volto Mediaset a schierarsi apertamente con Corona e non con Signorini. Anche l’attrice Nathaly Caldonazzo ha espresso la sua opinione sull’operato di Signorini e su Antonio Medugno, ricordando di aver partecipato al Grande Fratello Vip con Medugno e di averlo sentito dopo lo scandalo, suggerendogli di non rimanere in silenzio.

Signorini, invece, ha scelto di rimanere in silenzio, affermando che con il tempo emergerà la verità e che lui non ha fatto nulla di scorretto. La situazione è ancora in corso e le indagini sono in fase di svolgimento.

