Andrea Pucci colpito da malore durante uno spettacolo: aggiornamenti sulle sue condizioni

Il comico Andrea Pucci ha avuto un malore durante il suo spettacolo “30 anni… e non sentirli” al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì, il 28 marzo. Dopo circa trenta minuti di esibizione, Pucci ha interrotto il suo show dichiarando di non sentirsi bene e, dopo un breve momento di attesa da parte del pubblico, uno dei musicisti ha annunciato che non sarebbe stato in grado di riprendere. I sanitari dell’ambulanza presenti al teatro lo hanno visitato e, successivamente, Pucci è rientrato a Milano senza continuare lo spettacolo.

Lo staff del comico ha escluso problemi gravi, comunicando che lo spettacolo verrà riprogrammato. La preoccupazione per le condizioni di Pucci è stata immediata sui social, dove molti fan hanno espresso il loro sostegno e augurato una pronta guarigione. In un video aggiornamento su Instagram, Pucci ha ringraziato i fan per i messaggi ricevuti, confermando le nuove date per i concerti cancellati. Lo spettacolo di Forlì sarà recuperato il 31 ottobre 2025, mentre altre date sono state posticipate a giugno 2025.

Nel video, Pucci ha condiviso di non sentirsi in forma e ha affermato di dover effettuare dei controlli, esprimendo la sua volontà di tornare presto a essere il comico che i suoi fan conoscono. Andrea Pucci, il cui vero nome è Andrea Baccan, è un noto intrattenitore milanese con una carriera trentennale, avviata grazie alla sua partecipazione a show comici e programmi televisivi.