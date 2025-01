Andrea Prospero, studente 19enne scomparso, trovato morto a Perugia dopo una settimana

Il corpo di Andrea Prospero, uno studente di 19 anni, è stato trovato senza vita in un monolocale a Perugia. Non si avevano sue notizie dal 24 gennaio. Gli investigatori sono stati condotti nella stanza dall’agenzia immobiliare che aveva affittato a Prospero l’appartamento. Gli impiegati dell’agenzia, non avendo ricevuto il pagamento, hanno cercato online informazioni su di lui e hanno scoperto della sua scomparsa.

Il giovane era stato visto l’ultima volta il 24 gennaio, quando ha lasciato l’ostello dove viveva e frequentava un corso di laurea in Informatica. La sorella, non avendo ricevuto risposta ai suoi messaggi, ha allertato le autorità. Dopo la segnalazione, sono iniziate le ricerche, che hanno coinvolto anche la protezione civile e l’Università di Perugia.

Sul corpo di Andrea non sono stati trovati segni di violenza, ma è stata rinvenuta una confezione di farmaci accanto al letto. Si ipotizza che la morte possa essere avvenuta giorni prima del ritrovamento, ma solo un’autopsia potrà rivelare la data esatta del decesso. La situazione del cadavere suggerisce che possa essere deceduto in solitudine nel periodo in cui era scomparso.

Le forze dell’ordine avevano già attivato ricerche integrate, con la diffusione di notizie e fotografie sui social media. La comunità e i familiari si sono mobilitati nel tentativo di ritrovarlo, ma purtroppo le speranze sono svanite tragicamente con la scoperta del suo corpo nel monolocale.